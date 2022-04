Ostende a remporté le premier à Eupen alors qu'il a joué à dix après l'exclusion de Kyle Duncan (28e). Thierry Ambrose (38e, 0-1) et Alessandro Albanese (81e) ont permis aux Kustboys de terminer sur une bonne note (37 points, 12e) tandis que les Pandas terminent la saison en 16e position (32 points). A 20h45, l'Antwerp, qui est assuré de participer aux playoffs 1 (62 points, 3e) reçoit le Cercle (44 points, 10e). Pour ce dernier match de la saison, Michael Valkanis n'a pu compter sur Stef Peeters, Benoît Poulain et Carlos Embalo, blessés, et Jordi Amat suspendu. Chez les Kustboys, Yves Vanderhaeghe a dû faire face aux blessures (Anton Tanghe, Cameron McGeehan, Robbie D'Haese, Maxime D'Arpino et Steven Fortes) et à la suspension de Makhtar Gueye.

Le premier tournant de la rencontre a été l'exclusion, pour deux jaunes, de Duncan pour une faute sur Teddy Alloh (28e). Si la sortie de l'Américain leur a redonné un peu d'élan, les Germanophones n'ont pas inquiété le gardien adverse. Par contre, Himmelmann a été sauvé par la transversale sur une frappe d'Albanese (35e) avant de s'incliner sur une volée d'Ambrose (38e, 0-1).

Après le repos, les Pandas se sont montrés plus vigoureux et ont imprimé un rythme que les Kustboys avaient un peu de mal à suivre. Sur un cafouillage à la limite du rectangle, le ballon est revenu à Nuhu dont la frappe enroulée est passée au-dessus (52e). Eupen a continué son offensive mais Hubert n'a pas dû faire des miracles pour tenir le zéro. Par contre, Himmelmann a été surpris par une longue balle d'Albanese (81e, 0-2).