Six mois après, le revoilà. Recruté par Norwich, promu en Premier League, qui l’avait prêté en août à Blackpool en League One, Rocky Bushiri va terminer la saison à Saint-Trond. Toujours sous la forme d’un prêt. Toujours sans option d’achat. Signe que les Canaries qui l’ont recruté pour quatre saisons croient en lui et entendent l’intégrer à la rotation de l’équipe première dès l’été prochain.

Avant de reprendre son envol avec d’autres canaris, le défenseur s’est posé pour évoquer ses choix de carrière expliqués avec une maturité rare pour un jeune de 20 ans.

(...)