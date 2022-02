Kagawa pourrait faire ses débuts contre Courtrai, ce week-end: "Honnêtement, je ne me voyais pas jouer en Belgique un jour" Division 1AVidéo La Rédaction Shinji Kagawa pourrait disputer ses premières minutes en Jupiler Pro League, ce week-end.

Shinji Kagawa s'est livré dans une interview à nos confrères d'Eleven Sports, à découvrir dans la vidéo ci-dessus. A la fois franc et modeste, il a reconnu qu'il ne s'était pas imaginé évoluer en Belgique un jour. "Mais une fois qu'on est sur le terrain, peu importe le nom qu'on a. Je veux juste retrouver du temps de jeu" a déclaré l'ancienne star de Manchester United et Dortmund.



Et de confier ses objectifs personnels: "Goûter à nouveau à un titre national, que ce soit en Belgique ou ailleurs. Et me relancer pour briguer une place au Mondial cette année."