Découvrez toutes les réactions au micro de Proximus 11 après le partage entre Anderlecht et La Gantoise (0-0) ce dimanche.

Yannick Bolasie: "Pas grand chose de spectaculaire aujourd'hui. On voulait gagner mais on ne s'est pas créé assez d'occasions. [Au sujet du nouveau T1...] Karim Belhocine, on le connait déjà depuis quelque temps. On espérait tous l'emporter mais on n'y est pas parvenu."

Adrien Trebel: "On a repris les bases: défendre, retrouver nos valeurs... Là où on a été bon ce dimanche, c'est dans l'intensité, on s'est battu tous ensemble. La pression? On a enchaîné pas mal de défaites mais quand vous êtes à Anderlecht, il faut être solide dans tous les moments. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions, maintenant une des deux équipes aurait pu plier le match. [Au sujet de la banderole du public du Parc Astrid qui demande de faire confiance aux jeunes à l'avenir] Ce sont des jeunes qui méritent: Yari Verschaeren, Sambi Lokonga, Edo Kayembe, Alexis Saelemaekers... Ils se battent la semaine à l'entraînement pour jouer le week-end. Il faut savoir gérer pour eux aussi car ce sont des matches de grand niveau toutes les semaines. Mais ils répondent présents et c'est bien. La situation actuelle n'est pas évidente mais moi, dans mon rôle, je leur dis de ne pas se prendre la tête et de faire abstraction de ce qu'il se passe autour. Eux, je leur ai dit qu'ils n'ont rien à perdre mais tout à gagner. Aujourd'hui, les supporters ont été très positifs. On a besoin d'eux. C'est toujours désagréable d'être sifflé mais je comprends leur déception actuelle. [Sur son avenir] J'ai signé un contrat longue durée. Moi je suis là et je me plais à Anderlecht. Il faut dire aussi que j'ai eu des soucis physiques cette saison. Je veux me remettre à 100% maintenant pour servir l'équipe."

Thomas Didillon: "Forcément, on est déçu car on a eu des occasions pour ouvrir le score. Maintenant, j'ai envie de retenir l'état d'esprit qui était différent aujourd'hui. Belhocine a apporté ça et c'est important. On ne prend pas de but non plus, c est positif. Globalement, je suis fier de mes joueurs car ils ont tout donné. D'ailleurs, ils étaient fatigués au retour aux vestiaires après la rencontre."

Arnaud Souquet: "Tous les matches ont été différents durant ces playoffs 1. On méritait mieux contre le Standard ou Genk. Aujourd'hui, on a pris un point, on l'a fait. La finale de la Coupe de Belgique le 1er mai est déjà dans nos têtes mais on ne lâchera pas le reste des matches pour autant dans cette fin de playoffs. On va toujours tout donner. Demandez d'ailleurs au Standard ou à Genk si on était là pour rigoler... On va travailler pour prendre plus qu'un point lors des manches retour!"

Karim Belhocine: "On avait demandé beaucoup de mentalité, de solidarité, d'effort. On a été servi dans ce domaine. Malheureusement, on n'a pas gagné. On est déçu du résultat mais quand je les vois se battre sur le terrain, parler comme ça à la mi-temps dans le vestiaire, c'est de bon augure pour la suite. Je suis content de cela. Les jeunes ont été très actifs aujourd'hui. Mais pour moi, il n'y a pas de 'jeunes' à Anderlecht. Je ne les considère pas comme cela. Il y a juste des joueurs d'Anderlecht. Les jeunes doivent se servir de leur insouciance et les vieux de leur expérience. Il faut trouver le bon dosage."

Jess Thorup: "On savait que ça serait compliqué. lls ont eu des occasions. Mon secteur défensif s'est bien comporté. On a par contre manqué de créativité et de qualité. Je n'étais pas content des premières minutes où on était en retard et perdait les duels. On a mieux joué en deuxième, été plus dominant. Mais à la fin, les deux équipes ont le sentiment qu'elles auraient pu l'emporter. Au final, on a un point et on doit s 'en satisfaire."