Kevin Muscat, l'actuel conseiller sportif de Saint-Trond, va quitter son poste pour remplacer Milos Kostic comme entraîneur des Trudonnaires. Le club limbourgeois l'a annoncé vendredi, trois jours après l'annonce du départ de Kostic, sans pour autant préciser la durée du contrat de l'Australien.

Ex-international australien, Muscat a évolué de nombreuses saisons au Royaume-Uni en tant que joueur avec notamment cinq saisons pour Wolverhampton. En 2011, il a mis fin à sa carrière de joueur pour devenir entraîneur-adjoint au Melbourne Victory, où il deviendra entraîneur principal en 2013 et remportera deux titres de champion d'Australie (2015, 2018).

Muscat, 46 ans, est arrivé l'hiver dernier à Saint-Trond pour remplacer Nicky Hayen sur le banc via un contact avec le CEO du club Takayuki Tateishi. Toutefois, le diplôme d'entraîneur de Muscat n'était pas homologué par l'UEFA, l'Union européenne de football, et le club limbourgeois lui a alors donné le poste de conseiller sportif et nommé le Slovène Milos Kostic entraîneur.

Mardi matin, Saint-Trond a annoncé la fin de sa collaboration avec Kostic, laissant la porte ouverte à Kevin Muscat dont le diplôme d'entraîneur répond maintenant aux normes de l'UEFA.