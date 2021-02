Suivez le Clasico en direct commenté dès 13h30:

Comme si le Clasico ne se suffisait pas à lui-même, Genk, Ostende et Zulte ont tous gagné, ajoutant un peu plus de pression au Standard et à Anderlecht avant ce choc. Les Mauves sont désormais à quatre points de la quatrième place et doivent absolument éviter une défaite qui les repousserait derrière leur adversaire du jour mais aussi à plus d'une victoire de ces playoffs 1. Le Standard, lui, n'a pas d'autre choix que de l'emporter s'il veut se maintenir dans le même wagon que les huit autres candidats aux troisièmes et quatrièmes places.Pour ce faire, Mbaye Leye devrait finalement pouvoir compter sur Klauss, qui a été ménagé lors de l'entraînement de vendredi. L'attaquant brésilien sera probablement soutenu par Carcela, Amallah et Balikwisha. En face, Vincent Kompany devrait s'appuyer sur un trio offensif composé de Diaby, Nmecha et Amuzu tandis que les clés de l'entrejeu seront normalement confiées à Ait El Hadj. A moins qu'Adrien Trebel ne vienne rebattre les cartes dans l'entrejeu ?: Bodart, Siquet, Bokadi, Laifis, Gavory, Bastien, Cimirot, Carcela, Amallah, Balikwisha, Klauss: Wellenreuther, Murillo, Miazga, Delcroix, Lawrence, Cullen, Sambi Lokonga, Ait El Hadj, Diaby, Amuzu, Nmecha