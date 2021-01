Vincent Kompany : "C'était un début de match exceptionnel, je suis tellement fier de mon équipe. On était agressifs, forts de la dribble, dans les seconds ballons, on s'est créé énormément d'occasions. On a peut-être manqué d'efficacité, on aurait même pu tuer le match mais je ne voyais la rencontre aller que dans notre direction. Sur le carton rouge, je ne veux pas parler des arbitres mais de football. Chacun a le droit d'avoir son interprétation mais, pour moi, le football, c'est de l'intensité. S'il va vite, il faut que les arbitres s'adaptent. Lawrence n'était pas face au joueur et jouait pour prendre le ballon. À dix contre onze, c'était un tout autre match pour une équipe très jeune. Cela ne m'intéresse pas de parler des erreurs sur les buts d'Eupen."

Hannes Delcroix : "On a mis beaucoup d'intensité en première mi-temps, on a réussi à nous créer beaucoup d'occasions. Je ne sais pas si le carton rouge était mérité. Sur le premier but, je ne veux pas mettre la faute sur Wellenreuther, on aurait du être plus actif dans les duels. Devant, l'efficacité nous a encore fait défaut. Après, c'était plus compliqué d'évoluer à dix contre onze."

Anouar Ait El Hadj : "On a fait une grosse première mi-temps comme lors du dernier match. La deuxième mi-temps a été plus difficile à dix contre onze. On a essayé de jouer, on s'est battu mais c'était compliqué. Il faut continuer tout simplement, je ne sais pas pourquoi on n'arrive pas à être plus efficace."

Beñat San José : "On doit être fier de notre match, les joueurs ont fait de leur mieux. Le début de match a été compliqué mais on a totalement dominé la deuxième mi-temps. On méritait de gagner. Prevljak est en bonne forme maintenant, il nous aide mais il marque car l'équipe joue bien. On prend match par match au vu de la situation. On a encore un cas de Covid et des blessés, on ne pense qu'au prochain match."

Adriano : "Ce n'était pas notre meilleure rencontre mais c'était face une grande équipe du championnat, ce n'est pas rien de gagner contre eux. Le secret, c'est le travail. Je veux d'ailleurs remercier le staff médical pour son aide. Une bonne alimentation est également importante, surtout à mon âge."