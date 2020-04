L'URSBFA a mis fin au mandat du Procureur de l'Union belge.

Comme annoncé aujourd'hui, Kris Wagner n'est plus le procureur de l'UB depuis aujourd'hui. En cause: un manque d'indépendance et d'impartialité après avoir notamment lancé une initiative citoyenne sur Facebook en compagnie de Walter Damen, vice-président du Beerschot.

L'intéressé a choisi d'envoyer un message aux journalistes qui tentaient de le joindre afin de s'expliquer sur la fin de son histoire dans la maison de verre. Tout d'abord, Kris Wagner commence avec une note d'humour: "Chers journalistes, j'ai vu que vous avez essayé de me contacter. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'aujourd'hui est le 1er avril?"

Ensuite, il n'a pas expliqué la fin de son aventure mais a préféré aborder les temps difficiles que les Belges traversent actuellement. "Quoi qu'il en soit, même s'il y a beaucoup de gens en ces temps de verrouillage qui éprouvent des difficultés, soit en raison d'une maladie grave ou d'un décès dans la famille, soit en raison de difficultés financières, soit parce qu'ils effectuent des quarts de travail et courent un grand risque dans le soins de santé, ou parce qu'ils se sentent affligés par l'insécurité et le manque de contacts sociaux, je veux toujours continuer à envoyer un message positif. Continuez à bouger! Même si le fitness ou votre club de sport est fermé, faites du sport à la maison si nécessaire! Ceci est essentiel pour votre bien-être physique et mental, et très important pour votre système immunitaire. Restez positif et continuez de sourire."

Enfin, en ce jour de 1er avril, Kris Wagner a tenté de terminer comme il l'a commencé, avec une touche comique: "Aujourd'hui en ce 1er avril, voici une vidéo Facebook dans laquelle j'ai fendu un énorme bloc de bois à mains nues. Le magasin de bricolage est fermé et je n'ai pas trouvé mes fournitures de jardin! Restez en sécurité, restez à la maison! Salutations, Kris."