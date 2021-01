Kylian Hazard écarté du noyau A du Cercle de Bruges Division 1A Rédaction L'ailier de 25 ans, qui était pourtant le meilleur joueur du Cercle face au Standard, est mis de côté. © Belga

L'entraîneur Paul Clement l'a annoncé ce mardi au cours de sa conférence de presse: Kylian Hazard est écarté du noyau A. Le petit frère d'Eden et Thorgan avait déjà été mis de côté en novembre et se retrouve à nouveau évincé. Pourtant, il était l'un des meilleurs brugeois face au Standard, ce dimanche. Mais un incident aurait suivi son remplacement à la 70e minute et le staff anglais du Cercle a donc pris la décision de le punir.



Il se murmure qu'un transfert vers la Turquie est possible pour le plus jeune footballeur de la fratrie. "Sa femme est enceinte et il préférerait reste en Belgique pour le moment", a expliqué Clement. Reste à savoir s'il trouvera une porte de sortie cet hiver, sans quoi la fin de saison s'annoncera bien longue...