Ce lundi, l'Assemblée Générale de la Pro League se réunissait pour trancher certains points. Parmi eux, l'intégration des équipes U23 des clubs de Pro League en D1B et dans les séries amateures. L'AG a voté en faveur de la mise en place de ce projet et ses membres ont donné un mandat de management afin de poursuivre l'élaboration de ce dossier et les discussions avec les ailes amateures.

Cette proposition était avant tout poussée par les clubs du G5 pour permettre d'accélérer le développement de leurs jeunes talents.



Par ailleurs, l'Assemblée générale a également annoncé avoir approuvée la prolongation du format actuel en D1A (18 équipes avec Playoffs) pour la saison 2022-2023.