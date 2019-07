Lundi matin, le KV Ostende a annoncé qu'il ne compte plus pour l'instant sur Nicolas Lombaerts.

Le défenseur s'entraînera désormais avec le noyau B. Lombaerts, 34 ans, a un accord jusqu'à la fin de la saison avec le KVO. Son salaire élevé pèse lourdement sur le budget du club. "Nous le faisons pour des raisons sportives dans le contexte le plus large possible", explique Patrick Orlans, CEO du club sur le site Internet. "Nous avons beaucoup de respect pour la carrière que Nicolas a bâtie et nous lui en avons parlé au cours d'une conversation entre adultes. Avec ce 'nouveau' KVO, nous voulons clarifier la situation pour tout le monde."

Lombaerts, Diable Rouge à 39 reprises, est arrivé du Zénith Saint-Pétersbourg au KV Ostende à l'été 2017. Au cours de sa première saison, Marc Coucke était toujours en charge au KVO. Depuis le départ de Coucke pour Anderlecht, le budget des "Kustboys" a considérablement diminué. Il a été indiqué plus d'une fois que le contrat des Lombaerts était trop lourd pour le club. Cependant, la saison dernière, le défenseur central a joué 26 matchs officiels pour le KVO.

Dimanche dernier, Lombaerts ne figurait pas dans la sélection qui a débuté le championnat à Anderlecht et s'est imposé 1-2 au Lotto Park.