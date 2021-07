L'ancien milieu du Standard Jérôme Déom signe à Eupen pour trois ans Division 1A Matthias Sintzen Il arrive de la deuxième division des Pays-Bas. © D.R.

Pour tenir la route au sommet du football belge cette saison, Eupen a clairement besoin de se renforcer. Le noyau se compose peu à peu. Ce mardi, Jérôme Déom (22 ans) a signé pour trois saisons en provenance du MVV Maastricht. Originaire de la province du Luxembourg, il a été formé au Standard de Liège. Il compte également 20 sélections chez les jeunes en équipe nationale belge. La saison dernière, il est apparu 37 fois sur 38 en championnat et a inscrit trois buts et délivré huit passes décisives.



"Jérôme Déom est un joueur qui court beaucoup et qui est techniquement très fort. À 22 ans, il a en plus un grand potentiel de développement. Il correspond donc à notre profil recherché et à notre philosophie de jeu. Nous sommes heureux que Jérôme fasse avec nous le pas vers la 1re division et nous nous réjouissons de notre collaboration avec lui", déclare le directeur général de la KAS Eupen, Christoph Henkel.