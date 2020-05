L'octroi de la licence à Mouscron a créé une énorme polémique pour le football belge. Une de plus. Du coup, Kris Wagner, un ancien de la maison de verre s'est proposé pour prendre la place de Peter Bossaert, dans l'oeil du cyclone.

Il y a un peu plus d'un mois, Kris Wagner a perdu sa place comme Procureur de l'Union Belge. A la suite de son éviction, il avait adressé un message humoristique aux journalistes afin de faire part de son sentiment: "Restez positif et continuez de sourire" avait-il expliqué.

Aujourd'hui, c'est aux hautes sphères de l'UB qu'il veut s'expliquer. Dans un courrier adressé aux patrons de l'Union Belge, il s'amuse à attaquer Peter Bossaert, sur un siège éjectable depuis l'affaire des licences, et en profite pour déposer sa candidature. Pour commencer, Kris Wagner ne va pas par quatre chemins: "Après l'énième débâcle de Peter Bossaert, secrétaire général de la Fédération de football, je pense que la conclusion est claire: il n'est pas assez bon pour le faire. (...) Clairement, sa position est devenue intenable. Depuis le début de sa nomination en tant que PDG de l'association de football en Belgique, le personnage a toujours été controversé. Tout d'abord, il n'a jamais caché qu'il est fan du Club Bruges. Ensuite, il n'a jamais caché non plus qu'il entretenait une relation étroite avec Bart Verhaeghe. Il est temps que le futur secrétaire général de l'UB soit impartial."

Pour rappel, Kris Wagner a été viré de l'UB à cause... de son manque d'indépendance et d'impartialité après avoir notamment lancé une initiative citoyenne sur Facebook en compagnie de Walter Damen, vice-président du Beerschot.

"Mr. Bossaert est tout simplement déconnecté du sport"

Wagner ne s'arrête pas là à propos de Peter Bossaert. "De plus, sa connaissance du français est complètement inférieure à la normale. Quiconque l'entend parler deux mots de français lors des réunions peut difficilement ne pas rire. Dans une organisation comme celle-là, une telle chose est délicate. Cela n'est pas du tout apprécié par de nombreux habitants de la Wallonie - dont je fais moi-même partie depuis dix ans" ajoute-t-il. "En outre, Mr. Bossaert est tout simplement déconnecté du sport. Il est issu du secteur des médias et est obsédé par la perception et l'image. Il a dépensé beaucoup d'argent pour un nouveau logo, que personne n'attendait. Le nouveau bâtiment fédéral à Tubize est également un projet de prestige personnel et inutile."

Il accuse également Peter Bossaert d'avoir donné trop de pouvoirs aux clubs. "Monsieur Bossaert est principalement considéré comme une figure faible du football en Belgique. Il y a bien sûr un choix stratégique derrière qui l'a amené aussi haut dans notre football. Un PDG faible permet aux clubs de s'octroyer une plus grande position de pouvoir. En conséquence, les clubs roulent désormais sur la fédération. Au lieu d'améliorer l'image du football, alors que cette image est si importante pour lui, il a seulement contribué au fait que beaucoup de gens considèrent l'environnement du football comme un gros panier à gratter. Où l'importance est donnée uniquement à l'argent et le pouvoir. Où le sport est un problème secondaire..."

"Le football reste un sport merveilleux et il y a aussi des gens extrêmement précieux au sein de l'UB"

Enfin, comme si de rien n'était, Kris Wagner propose ensuite sa candidature afin de remplacer celui qu'il définit comme le maillon faible de l'UB. "La conclusion est claire: Bossaert n'a plus sa place pour son boulot. D'où ma candidature pour le poste de secrétaire général de l'UB." Ensuite l'ancien procureur vend ses états de services. "Je vis en Flandre depuis plus de 30 ans, dont Bruxelles et maintenant 10 ans en Wallonie: j'ai un profil neutre dans ce domaine. Contrairement à Mr. Bossaert, je n'ai aucun lien avec les clubs et pour moi, c'est uniquement l'intérêt général du football et l'importance du sport qui comptent. Ce qui signifie le respect de la justice indépendante. Pendant mon mandat de Procureur fédéral, j'ai appris de près l'environnement du football en Belgique et Mr. Bossaert n'a, en fait, que trois à quatre mois d'expérience en football de plus que moi."

A la fin de sa lettre, Wagner tente tout de même de rester sur une note positive. "Le football reste un sport merveilleux et il y a aussi des gens extrêmement précieux au sein de l'association de football belge. Je pense que vous en êtes un exemple. Il est temps pour une personnalité honnête et indépendante à la tête de l'administration fédérale, qui n'est pas une marionnette des clubs, de prendre la place."

L'histoire nous dira si l'UB tiendra compte de cette candidature pour le moins étonnante...