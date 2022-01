Le médian offensif qui avait quitté Seraing pour Alcorcon, Abdel Al Badaoui, quitte déjà l'Espagne six mois après son arrivée.





À 25 ans, le Marocain est prêté pour six mois à Waasland-Beveren qui appartient au même groupe américain que le club espagnol, Bolt Football Holdings. C'est sous l'insistance de Ivan Bravo en personne et de Jordi Condom que Al Badaoui a rejoint Guillaume Gillet à Waasland-Beveren où on compte sur lui pour regagner la Pro League.