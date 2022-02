Le Great Old le savait : l’occasion était en or. À dix points du leader il y a cinq jours, il était revenu à sept longueurs à la faveur d’un match en retard remporté contre Courtrai mercredi passé… et il se voyait bien recoller à quatre unités. Un scénario qui aurait relancé complètement les chances de titre de l’équipe de Priske, alors que le concurrent numéro 1, le Club Bruges, est en souffrance et allait disputer un match compliqué contre Gand le lendemain. Raté. "L’Union a mérité sa victoire. C’est la meilleure équipe de Belgique", n’a pas contesté le T1 anversois, qui avait surpris en laissant Frey sur le banc au coup d’envoi. "Mais ce qui fait mal, c’est que nous n’avons pas réalisé un bon match. Nous avons commis trop d’erreurs individuelles, surtout en première période. Si vous ne travaillez pas collectivement, il est difficile de perturber un adversaire qui a une telle organisation", a-t-il même lancé.

Un constat lucide. L’Antwerp n’a pas répondu présent, samedi, et n’a que trop peu inquiété Moris, qui a tout de même sorti un gros arrêt à 0-2. Il reste deuxième vu la défaite du Club, mais se trouve à nouveau à dix longueurs du leader. Et Priske ne veut pas évoquer le titre, lui non plus. "Le titre ? Il n’y a qu’un candidat, l’Union. Moi, je ne veux pas parler de cela et ça n’aurait pas été différent si on avait gagné. Il faut juste aller chercher la victoire lors de notre prochain rendez-vous. Et espérer que cette défaite nous serve de leçon. Tout le monde doit se rendre compte que nous devrons travailler plus dur. Ce n’est qu’ainsi que nous reviendrons plus fort."