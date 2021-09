Après la défaite d’il y a quinze jours à l’Olympiacos (2-1), l’Antwerp doit prendre un point, voire trois, ce jeudi, pour ne pas se retrouver dos au mur. À deux doigts de passer à la trappe en préliminaires contre le modeste Omonia Nicosie, il s’est incliné sur le fil à Athènes où il aurait mérité mieux. Réaliste et performant en championnat, au point de se retrouver deuxième ex aequo malgré des lacunes dans son jeu, le Great Old n’a pas la même réussite en Coupe d’Europe. Il doit s’appuyer sur ses trois points forts pour forcer un résultat contre une équipe qui peine en Bundesliga, avec aucune victoire en six journées et une quatorzième place qui ne correspond pas aux attentes.

(...)