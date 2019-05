L'Antwerp a déploré jeudi, dans un communiqué, les informations parues dans différents médias selon lesquelles l'entente est mauvaise entre Paul Gheysens, le propriétaire, et l'entraîneur Laszlo Bölöni.

"L'atmosphère au sein du club est excellente et nous ne nous laisserons pas distraire par de telles mauvaises démarches", a écrit le club.

"Le Royal Antwerp FC déplore les informations parues dans la presse où certains journalistes prétendent qu'il existe une mauvaise relation entre Paul Gheysens, notre propriétaire, et notre entraîneur Laszlo Bölöni", a indiqué le troisième de la Jupiler Pro League. "Avec aussi Luciano D'Onofrio (le directeur sportif, ndlr), il existe un grand respect mutuel et chaque jour un travail acharné est consacré au développement de ce club."

L'Antwerp pointe le timing de ces rumeurs. "Coïncidence, au moment où notre équipe se porte vraiment très bien et que nous nous battons pour une place en Europe, il est très étrange que de telles fausses informations sortent. L'atmosphère au sein du club est excellente et nous ne nous laisserons pas distraire par de telles mauvaises démarches", prévient le 'Great Old'.

"Nous continuons sur la voie choisie de la professionnalisation et dans le plus grand respect pour toutes les personnes avec lesquelles nous sommes en concurrence. Nous sommes nous-mêmes toujours satisfaits de la saison jusqu'ici et nous voulons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour la terminer en beauté. De telles actions donnent une force et une confiance supplémentaires à notre club pour poursuivre sur cet élan positif."