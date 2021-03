Après une semaine marquée par une élimination en Coupe d’Europe face aux Glasgow Rangers, l’Antwerp se déplace à Oud-Heverlee Louvain (ce soir 20h45) en clôture de la 29e journée de championnat. En cas de succès, les hommes de Frankie Vercauteren peuvent faire un grand pas vers la qualification en playoffs 1 et consolider leur place de dauphin, derrière Bruges. Mais gare aux Louvanistes qui marchent bien face aux grands.

Même si elle reste sur deux lourdes défaites à Courtrai (3-1) et au Club de Bruges (3-0), la formation entraînée par Marc Brys aime affronter les grosses écuries de notre compétition. La preuve en chiffres : face au G5 (Bruges, Anderlecht, Standard, Genk et Gand), Louvain présente un bilan plutôt honorable avec 4 victoires, 3 nuls et 2 défaites (15/27). Mieux encore: à domicile, les pensionnaires du King Power Stadium l’ont emporté trois fois face au G5 (Bruges, Anderlecht et le Standard), pour une seule défaite face à Gand.

La rencontre de ce soir promet également du spectacle puisque le match aller s’était soldé sur le score de 3-2 pour les Anversois. Plus de 30 occasions avaient été recensées le 30 novembre dernier.

Ce lundi soir, OHL pourra compter sur deux de ses hommes forts: Thomas Henry (19 buts) et Xavier Mercier (13 assists). Frankie Vercauteren se méfie d’ailleurs du buteur français : “Henry a quelque chose que beaucoup n’ont pas : il marque très facilement. Nous devrons être sur nos gardes”.

Un succès de l’Antwerp à Den Dreef serait particulièrement bienvenu à l’approche d’un calendrier démentiel qui verra le Great Old affronter Bruges, Anderlecht, Genk et le menacé Mouscron lors des 5 dernières journées. De son côté, OHL espère un bon résultat pour continuer à croire au top 4 et consolider sa place dans le top 8.

À noter que le coach anversois pourra enfin compter sur son gardien numéro 1, Jean Butez, de retour dans la sélection après une blessure au mollet. Son dernier match remonte au 27 décembre 2020 face à Charleroi.