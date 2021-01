Au terme de la saison 2019-2020, l'Antwerp a enregistré une perte de 14,8 millions d'euros. C'est bien plus que lors de l'exercice précédent (8,1 millions). Les deux saisons précédentes avaient aussi vu le Great Old accuser une perte (4 millions en 2018 et 7,4 en 2017). Au total, les Anversois ont perdu près de 35 millions d'euros au cours des quatre dernières saisons.

Pourtant, le chiffre d'affaire de l'Antwerp est en hausse. Il s'élève à 24,5 millions (un des meilleurs chiffres en D1A). Et il aurait pu être plus élevé si le matricule 1 avait pu bénéficier de la vente des tickets au cours de la saison et lors de la finale de Croky Cup. Mais les dépenses du club sont colossales. Lors de la saison passée, le montant total de ces dépenses est passé à 49,1 millions, comme le relaye Gazet Van Antwerpen.

Cette perte d'argent, qui a commencé en 2017, coïncide avec l'arrivée de Luciano D'Onofrio, aujourd'hui l'un des directeurs sportifs les mieux payés de Belgique. La faute à une stratégie visant à être (trop?) rapidement au top du football belge. Pour ce faire, le club, via D'Onofrio, a misé sur des joueurs expérimentés. Et ces derniers avaient de gros salaires, comme Hoedt, Defour ou encore Mirallas. La masse salariale a donc augmenté de 25% l'an dernier! Et si des noms ronflants arrivaient au Bosuil, il n'y avait pas de gros transferts sortants, ce qui a limité les rentrées financières.

Comme l'expliquent nos confrères, cette perte massive s'explique par le fait que le président Paul Gheysens est en plein investissement et les recettes de l'Europa League ne sont pas suffisantes pour compenser cet investissement massif. Mais au club, on ne panique pas. "Nous ne sommes pas en dette. Nous construisons des capitaux. La valeur de l'équipe augmente et nous prenons de grandes mesures pour développer structurellement le club", tempère leur directeur commercial. Et puis, à Anvers, on sait aussi que le fortuné Paul Gheysens est capable d'injecter du capital à tout moment.