Le 'Great Old' a également communiqué que Dirk Van Oekelen rejoignait le club en tant que co-CEO. Jürgen Ingels, Philippe Muyters, Bart Van Camp et Jacques Vandermeire intègrent tous les quatre le Conseil d'Administration de l'Antwerp. "Ce ne sont pas des inconnus et ils apportent une expérience riche et diversifiée ainsi que des qualités et des valeurs de leadership", a précisé le matricule 1 dans son communiqué.

Le 'Great Old' a également renforcé son "administration quotidienne" avec l'arrivée de Dirk Van Oekelen. L'ancien joueur du RWDM, Beveren et Saint-Trond débarque en tant que co-CEO aux côtés du directeur général Sven Jaecques. Il s'occupera de l'aspect non-sportif