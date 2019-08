Le parquet de l'Union belge de football (URBSFA) a poursuivi l'Antwerp pour chants discriminatoires lors du match de la 3e journée du championnat à Charleroi.

L'affaire a été portée devant la chambre d'appel de la Commission des litiges, mais le verdict a été reporté. Il y a encore des doutes sur le contenu des chants. L'arbitre Nathan Verboomen a écrit dans son rapport que les supporters anversois ont lancé "Les Wallons c'est du caca" à la 36e minute. A la demande de son délégué de match, la rencontre a été momentanément interrompue.

Mais les images proposées par l'avocat du club anversois Thomas Machtelinckx à l'audience contredisent cette version. Le procureur fédéral Gilles Blondeau a également confirmé qu'on a également crié "Les Wallons ne travaillent pas".

La chambre d'appel de la Commission des litiges a donc décidé de convoquer l'arbitre et le quatrième officiel Quentin Pirard. "Une telle divergence des faits est incompréhensible et l'arbitre et son assistant doivent donc être entendus sur ce qui s'est passé exactement et comment cela a pu se produire", souligne la motivation de la décision.

L'audience reprendra le vendredi 6 septembre (13 heures).





Amende de 750 euros pour le Cercle après le jet d'un gobelet de bière

La commission des litiges de l'Union belge de football (URBSFA) a infligé vebndredi une amende de 750 euros au Cercle de Bruges après qu'un supporte vert et noir a lancé un gobelet de bière en direction de l'assistant arbitre du match à Ostende le 3 août dernier.

Le Cercle s'était incliné 3-1 à Ostende lors de la 2e journée de championnat, une rencontre que les Brugeois avaient terminée à dix à la suite de l'exclusion de Mboula à la 55e minute. A la 74e minute, alors que le score était de 2-1, un supporter brugeois avait lancé un gobelet de bière à moitié rempli sur le terrain. Le projectile avait fini sa course juste à côté de l'assistant arbitre, qui n'a pas été touché. L'arbitre Kevin Van Damme avait noté l'incident dans son rapport.

Le parquet de la fédération avait demandé une amende de 1000 euros, qui a finalement été ramenée à 750 euros.