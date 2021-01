L'Antwerp a empoché les trois points sur le terrain de la KAS Eupen (0-2) mardi soir lors de la 22e journée de D1A. Dans le même temps, Malines s'est fait peur en seconde période mais a émergé dans le temps additionnel (2-3) à Waasland-Beveren, lanterne rouge.

L'Antwerp a dominé la première mi-temps, ponctuant chaque tir cadré d'un but. Après une énorme occasion pour Didier Lamkel Zé, Lior Refaelov a bénéficié d'un assist de Peter Gerkens pour ouvrir la marque (0-1, 18e). Le Great Old a doublé son avance peu avant la demi-heure. Un corner tiré par Refaelov a surmonté Théo Defourny et est retombé sur la tête d'Abdoulaye Seck (0-2, 28e). Fautif sur le deuxième goal, Defourny a repoussé un penalty de Lior Refaelov, généreusement accordé par Bram Van Driessche (61e). Rarement inquiété, l'Antwerp s'est remis sur de bons rails après sa défaite à domicile contre Ostende. Simultanément, Malines est allé s'imposer sur le terrain de Waasland-Beveren, lanterne rouge du championnat (2-3). Marian Shved a créé le décalage côté droit avant de trouver Sandy Walsh, seul dans la surface (0-1, 9e). L'attaquant ukrainien était ensuite à la conclusion. Bien lancé par Mrabti, Shved a piqué le ballon au-dessus de Nordin Jackers (0-2, 26e). Nicky Hayen, visiblement peu satisfait du rendement de son équipe dans le premier acte, a fait monter trois joueurs à la pause, dont Alessandro Albanese et Jordan Faucher. Grâce à un assist du premier pour le second, les Lions ont réduit l'écart sur leur première véritable occasion (1-2, 61e). Waasland-Beveren a pu compter sur le même duo pour égaliser. L'attaquant français, qui n'avait jamais marqué depuis son arrivée au Freethiel, a envoyé un tête dans les filets malinois (2-2, 70e). Pourtant peu à leur avantage en seconde période, les troupes de Wouter Vrancken ont arraché la victoire dans les arrêts de jeu grâce à Shved, qui a ponctué une phase brouillonne dans la surface (2-3, 90e+2). Au classement, l'Antwerp passe provisoirement à la deuxième place avec 40 points. Malines est 10e (32 pts), Eupen 13e (30 pts) et Waasland-Beveren reste bon dernier (21 pts).