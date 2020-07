L'Antwerp veut Gerkens et Dejaegere Division 1A Y. T. © Belga

L'Antwerp veut Pieter Gerkens (Anderlecht) et Brecht Dejaegere (Gand) pour pallier les absences de De Sart et Coopman, tous les deux blessés. Si Gerkens et Dejaegere signent, ils ne pourront de toute façon pas jouer la finale de la Coupe de Belgique contre Bruges. Gerkens est loin d'une place de titulaire à Anderlecht, mais il est un bon dépanneur.