Comme précédemment cette saison, le VAR a tenu un rôle central lors de la défaite 1-0 à Courtrai." Ce constat, c’est celui du Cercle Bruges, en référence au but de Peeters annulé pour une position de hors-jeu de De Belder, symbolique, selon la lanterne rouge, de ce que la vidéo a réalisé cette année.

"Il est évident que plusieurs décisions arbitrales ont causé de la frustration et un manque de clarté." D’autant que "ces décisions ne sont pas (suffisamment) motivées après un match. Les clubs et les supporters sont laissés dans l’ignorance", observe la lanterne rouge de D1A dans une note diffusée sur son site internet. "Le VAR a été créé pour assurer l’équité et empêcher toute discussion. Le Cercle constate qu’aucun de ces objectifs n’a été atteint."

Une clarification nécessaire

Si les Groen en Zwart ne veulent pas incarner la figure des "mauvais perdants", ils en appellent au bon sens des clubs de D1A pour remplir deux missions. D’abord, "protéger tous les arbitres, surtout les jeunes", du caractère "inconstant" du VAR qui les met en porte-à-faux auprès des supporters. Ensuite, apporter davantage de clarté. Le Cercle réclame ainsi deux choses : une meilleure définition d’une "faute claire" et un usage plus rapide de la vidéo.

Ce qui devrait permettre, selon le dernier de D1A, qui pointe à six points de Waasland-Beveren à neuf journées de la fin, de conserver la spontanéité du jeu sans en casser le rythme.

Si l’appel émane du seul Cercle, le club estime que tout le monde pourrait en bénéficier. "Cette frustration que nous ressentons, nous l’avons également relevée dans d’autres équipes. Un VAR plus clair est aussi important pour des clubs à la lutte pour le titre ou pour une place dans les playoffs 1", souligne Vincent Goemaere, membre du comité de direction du club.

C’est pourquoi il donne une mission aux quinze autres clubs pour cette trêve : analyser les décisions du VAR sur leurs propres résultats. Dans le but de mettre ensuite sur pied une collaboration pour rendre plus efficaces ces appels à la vidéo.

Et de lancer une suggestion : des challenges, comme c’est le cas dans d’autres sports (tennis, hockey, hockey sur glace).

Preuve que, même quand il n’est pas utilisé, le VAR continue de faire parler de lui.