L’argent du coronavirus utilisé… pour construire des bâtiments à Tubize © Belga Division 1A Maxime Jacques

Chaque année, les fédérations membres de l’UEFA reçoivent un versement annuel. Le but : soutenir de nombreux projets dans le foot chez les jeunes, le foot féminin et le foot en salle. Mais il peut également être utilisé par les fédérations elles-mêmes. Cette année, l’UEFA a versé 4,3 millions d’euros à l’Union belge (qui a aussi reçu 463 000 € de la Fifa). Mais suite à la crise du coronavirus, l’UEFA a autorisé les fédérations à utiliser cet argent comme bon leur semble. Les clubs, et le FC Bruges en particulier, espéraient utiliser cet argent pour la création d’un fonds de solidarité, qui permettrait aux non-européens (dont Genk et Anderlecht) de recevoir une compensation.



Les clubs amateurs sont également demandeurs. Sauf que l’argent en question a déjà été budgétisé avant la crise par l’UB : il doit être utilisé pour la création de nouveaux bâtiments à Tubize. Ce que le Club Bruges ne peut pas concevoir. Les dirigeants brugeois menacent de ne plus payer leurs cotisations fédérales si la situation n’évolue pas.