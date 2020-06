Alors que la Pro League avait décidé d'organiser son Assemblée générale le 29 juin afin de décider du sort de quelques dossiers importants, il faut s'attendre à un nouveau report.

C'est ce qu'a décidé le conseil d'administration ce vendredi à l'issue d'une réunion par téléphone longue de quatre, cinq heures, comme le relayent nos confrères d'HLN. Les 24 membres représentant les clubs professionnels préfèrent se voir physiquement afin de voter les décisions importantes. Avec l'entrée en vigueur des nouvelles mesures liées au coronavirus, organiser l'Assemblée générale sera possible en juillet. Dès lors, cette solution devrait être prônée.

Normalement, l'Assemblée générale devait avoir lieu ce vendredi 12 juin mais les 24 membres veulent également attendre de connaitre le verdict des procédures judiciaires engagées par Waasland-Beveren dans l'optique de se maintenir en D1A.

Pierre François, le CEO de la Pro League, a exprimé sa confiance en Eleven Sports, futur détenteur des droits qui doit trouver un accord avec Proximus et Telenet. Marc Coucke et Bruno Venanzi ont assisté, en cette fin de semaine à leur dernier conseil. Ils devraient être remplacés respectivement par Karel Van Eetvelt et Alexandre Grosjean.