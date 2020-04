Un édito de Benoît Delhauteur

"Quelques semaines sans football, ça ne fera pas de mal, après tout…" À l’annonce du confinement, nous nous sommes dit que le temps passerait vite. C’était une erreur. Le manque commence à se faire pesant. Plus les jours passent, plus le sevrage semble brutal.

Nous avons pourtant tenté maintes expériences pour combler le vide. Nous avons sauté sur les conseils de films de foot écrits dans ces colonnes. Coup de tête, un incontournable, criant de vérité sur le foot d’en bas ! Tout aussi satisfaisant, The English Game, une grosse production Netflix qui raconte les origines du football. Immanquablement, vous vous demanderez si Fergie Suter, l’un des premiers joueurs pros de l’Histoire, est un ancêtre du jeune retraité Tom De Sutter…

Mais cela ne nous a pas suffi. Nous avons écumé bon nombre de documentaires. Comme celui de Transversales sur la carrière de Leonardo, l’homme aux mille visages dirigeant du PSG. Arrière gauche de la Seleção en 1994, son intelligence de jeu le propulsa… ailier droit lors de la Coupe du monde 1998.

Hélas, là encore, nous sommes restés sur notre faim. Nous avons ressorti le Subbuteo. Multiplié les longues parties de football dans le jardin - c’est fou ce qu’un enfant peut être mauvais perdant ! On s’est même remis à jouer au football sur la console de jeux, en ressentant un certain désespoir à chaque claque infligée par un ami ou un collègue.

Il n’y a qu’une limite que nous n’avons pas encore franchie : regarder les matchs du championnat biélorusse. On préfère attendre la reprise en Bundesliga. Puis dans les autres grands championnats et en C1. Oui, ce sera à huis clos. Et alors ? Lors du match retour entre le PSG et Dortmund, on avait vu fleurir pas mal de critiques : "Sans public, ce n’est pas du foot !" Sauf qu’ici nous n’avons plus le choix. Après avoir tout essayé, on sera déjà très contents de voir un bon, un vrai match de football à la télévision. Nous remplirons le stade, en même temps que notre gosier, à distance, depuis notre canapé.