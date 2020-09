Le 21 juillet dernier, la KAS Eupen a célébré ses 75 ans d’existence. Est-ce pour fêter l’événement que la direction réalise le mercato le plus ambitieux et le plus onéreux de son histoire (14 arrivées, dont les vedettes Adriano et Vazquez, pour une dépense totale de 3,5 millions) ? Non, c’est juste la première étape d’une stratégie surprenante.

Selon nos informations, l’idée de l’émirat du Qatar, propriétaire du club germanophone depuis 2012, est de profiter de son club de football belge pour préparer au mieux la Coupe du monde 2022. Sa Coupe du monde 2022.