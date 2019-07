La CBAS a tranché: non, Malines ne sera pas relégué et pourra bien évoluer parmi l'élite cette saison. Un verdict vécu comme un énorme soulagement pour toute l'équipe et tout le club, qui devait préparer la saison sans trop savoir dans quelle division il allait évoluer.





Peu soucieux du volet juridique - à juste titre diront certains - les Malinois ont fait la fête comme s'ils venaient d'être sacrés champions. Une joie qui tranche avec le coup de massue subi par Lokeren, le Beerschot et même Tubize...