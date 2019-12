Samedi, il a offert la victoire à Courtrai face à Eupen.



Son dernier but avait fait le tour de la toile. Après avoir déjà inscrit un goal et réalisé une passe décisive, Faïz Selemani obtient un penalty lors de la première journée de championnat de D1B, le 4 août dernier, avec l'Union Saint-Gilloise. Le rugueux milieu des Unionistes Teddy Teuma s'élance mais fait finalement une passe à Selemani qui s'offre un doublé via cette phase improbable.

Samedi soir, avec le maillot de Courtrai cette fois, le Comorien a regoûté aux joies du buteur plus de 4 mois et demi après. Monté au jeu en tout début de match pour remplacer son coéquipier Batsula blessé, Faïz Selemani n'a pas manqué l'occasion de se faire remarquer en offrant la victoire aux Kerels en tout début de deuxième mi-temps. (...)