Tout le monde est unanime. La défense de Charleroi, assurée par la charnière centrale à trois, Hervé Koffi et les deux pistons, sort du lot après trois rencontres. Après avoir été mise à l’épreuve pendant 45 minutes à Louvain, l’arrière-garde entrevoit son premier véritable test à l’occasion de la réception de l’Antwerp.

Ce ne sont pas toujours les noms les plus cités desquels il faut se méfier. Le quintuplé de Michael Frey l’a propulsé sur le devant de la scène. Les Zèbres devront porter une attention particulière à celui qui a inscrit en trois journées la moitié de son total de buts de la saison dernière.

L’homme à principalement tenir ne sera pas l’ancien attaquant lillois, dont l’irrégularité l’a empêché de signer une plus belle carrière. Tout le contraire de Viktor Fischer marqué davantage dans sa chaire par une grave blessure.

Si le Royaume ne connaît pas encore le Danois, Hugo Siquet et ses partenaires ont appris à faire connaissance avec lui à Sclessin. Son merveilleux extérieur sur le quatrième but démontre tout le football qu’il possède dans les crampons quand son parcours truffé d’anecdotes et de malchance est ancré dans son corps souvent meurtri.