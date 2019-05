Pendant 80 minutes, l’Union n’a pas vraiment été à son affaire face au Cercle. S’il y a eu beaucoup de pertes de balle de part et d’autre, les Saint-Gillois n’ont pas vraiment inquiété les Brugeois. Pire, suite à deux phases arrêtées, Taravel donnait deux buts d’avance au Cercle, d’abord sur corner et puis sur coup franc., pestait Faïz Selemani après la rencontre.

Et puis les Saint-Gillois ont sonné la révolte pour s’offrir une incroyable remontada. Stamenkovic a redonné espoir sur corner à la 83e et puis Tau, dont la montée fut le déclencheur, a délivré un caviar sur la tête de Niakaté pour l’égalisation avant que les deux hommes n’inversent les rôles pour signer un contre victorieux dans les arrêts de jeu. "Nous avons été derrière durant plus de 80 minutes mais tout d’un coup, nous avons trouvé les ressources mentales pour renverser le match. La mentalité affichée par les joueurs a été fantastique. Même à 2-2, alors que chaque équipe pouvait tuer le match, que le Cercle s’est créé des occasions franches, les garçons n’ont pas lâché et ont prouvé que leur saison n’était pas finie", se félicite Luka Elsner.

Ces dix dernières minutes de folie ne faisaient toutefois pas oublier les 80 premières qui furent compliquées pour l’Union. "Pendant la majorité du match, nous avons été assez insignifiants. Nous avons rencontré beaucoup de problèmes tactiques car nous avons été surpris par le système du Cercle. Ça nous a mis en difficulté par rapport à ce que nous avions préparé. Mais ces difficultés sont venues de mon incapacité à trouver une solution pour mon équipe face cette situation. Heureusement, le changement tactique opéré par la suite nous a fait du bien."

Et notamment les montées au jeu de trois éléments offensifs : Tabekou, Tau et Ferber. "Les deux premiers ont eu un impact assez important, tout comme Ferber qui a apporté son engagement et son énergie. Mais s’ils n’ont pas commencé le match, c’est tout simplement parce que ces playoffs 2 sont propices à tester certaines choses, à se préparer pour le futur en envisageant d’autres solutions."

Et les victoires sont un excellent moyen de s’y préparer. "On ne parle pas de cette première place du groupe. On ne veut tout simplement pas abdiquer afin de vivre des moments comme ça, avec des émotions. On veut gagner un maximum de matchs, à commencer par le suivant contre Mouscron."