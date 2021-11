© FiveThirtyEight

Le site américain " FiveThirtyEight " s'est spécialisé depuis 2008 dans le datajournalisme. Créé pour les élections américaines, ce média s'est depuis spécialisé dans le traitement des données en tout genre et a même été acheté par différents médias américains, dont ESPN.C'est ainsi que des probabilités concernant l'issue des différents championnats de football sont recalculées régulièrement. L'occasion d'apprendre que le Bayern Munich est favori de la Champions League alors que Naples endosse le même statut pour l'Europa League. Coup de chance pour nous: même les données du championnat belge sont traitées. Et elles ont justement été mises à jour ce dimanche, après l'énorme carton de l'Union Saint-Gilloise à Ostende (1-7).L'occasion de voir que les Bruxellois sont désormais favoris pour le titre de champion de Belgique puisque selon FiveThirthyEight, ils ont désormais 34% de chance d'être sacrés, contre 24% pour le FC Bruges et 11% pour l'Antwerp et Genk. Anderlecht (5%), Charleroi (4%) et le Standard (moins de 1%) auront besoin d'un miracle pour soulever le trophée en fin de saison.D'ailleurs, le site américain calcule également les probabilités de relégation et il est amusant de noter que le Standard a 2% de chance de basculer en D1B, ce qui est plus important que ses chances de titre.Notons toutefois que ce modèle statistique semble accorder une grande importance au classement actuel, là où les bookmakers font un calcul différent (qui peut, pour rappel, être biaisé par les mises des parieurs). Selon eux, le FC Bruges est toujours favori au titre avec une cote de 2.00 (50% de chance, donc), alors que l'Union a une cote de 3.00 (33% de chance).Evidemment, la division des points avant les Playoffs mais aussi le mercato d'hiver ou encore les blessures vont redistribuer les cartes un grand nombre de fois, et c'est tant mieux pour le suspense. Mais qu'on parle de statistiques ou de la réalité du terrain, l'Union a incontestablement marqué le coup, ce dimanche.