Qui aurait pu croire à un tel scénario avant la rencontre ? Infliger un 4-0 à un Sporting Charleroi en pleine bourre. C’est certain, quand ils font le spectacle, les Unionistes ne font pas les choses à moitié cette année.

Si le banc saint-gillois affichait un grand sourire tout au long de la partie, c’était la soupe à la grimace quelques mètres plus loin du côté visiteur.

Et pour cause, pour Charleroi, la fête était finie juste après la demi-heure, quand les Saint-Gillois concrétisaient leur domination avec un deuxième but. À ce moment-là, Edward Still avait compris que son groupe allait subir sa première défaite de la saison en déplacement. La spirale positive qui entourait les Zèbres depuis quelques semaines allait se briser net après cette gifle. "On n’a pas été bon. On n’a pas été Charleroi pour la première fois de la saison. Mais on l’a fait face à la meilleure équipe de la saison actuellement. Il va falloir se relever de cette rencontre et assumer ce résultat", résumait amèrement le T1 des Zèbres.