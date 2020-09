Si le classement est dominé par l'Estonie (31,1% de temps de jeu donné aux joueurs de moins de 21 ans), la Jupiler Pro League se retrouve à une honorable 29ème position. La compétition belge est mieux classée que tous les clubs du top 5 européen.

En Belgique, les joueurs de moins de 21 ans ont disputé 16,1% des minutes jouées depuis ces cinq dernières saisons.

D'ailleurs, parmi le Big-5, on constate que c'est en Ligue 1 (15,4% des minutes) que les jeunes jouent le plus, tandis que le plus faible pourcentage a été mesuré en Premier League (7,1%).

Notons encore que l'Eredivise est le championnat le plus relevé dans le top 10.

Parmi les mauvais élèves, on note notamment la Turquie (4,1%) et la Chine (3,9%)