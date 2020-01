Ce jeudi, des représentants des clubs du G5 belge (Anderlecht, Club Bruges, Standard, Gand, Genk) et du G6 néerlandais (Ajax, AZ, Feyenoord, PSV, Utrecht, Vitesse) se sont rencontrés à Eindhoven et ont analysé les résultats de l’enquête réalisée par Deloitte sur la faisabilité de la BeNeLeague.

Ces derniers montrent que la création de cette compétition aurait des effets positifs sur les clubs belges et néerlandais, qu’ils participent ou non à la BeNeLeague, mais aussi sur l’attractivité et l’expansion du marché (un élément important alors que les droits TV belges se renégocient ce vendredi). Les 11 clubs ont soutenu qu’une étude financière plus approfondie devait encore être effectuée. Ce sera le cas dans les mois à venir dans le cadre de la troisième phase de l’enquête de Deloitte. Par ailleurs, le format de compétition que devrait prendre la BeNeLeague est en passe d’être déterminé. Il s’agirait d’un championnat régulier avec 18 clubs (dix néerlandais, huit belges) : le G5 belge, le G6 néerlandais et sept autres clubs, sélectionnés en fonction des résultats des cinq dernières saisons.