On pensait être arrivés au bout de nos surprises, avec l’assemblée générale de la Pro League (qui a notamment entériné la nouvelle formule de championnat), mardi, et la présentation du calendrier de la nouvelle saison, ce mercredi.

On pensait sincèrement (et naïvement) que l’orage qui grondait sur la Pro League était passé et que le ballon allait reprendre ses droits en douceur dans un mois, après des semaines de considérations juridiques en tout genre.

Mais le football belge est encore une fois parvenu à nous surprendre