1-7. En se réveillant ce lundi matin, chaque supporter de l’Union devra se pincer pour être sûr que son équipe a vraiment réalisé un tel score à Ostende et qu’il ne s’agit pas d’un résultat issu de 1921. Le conte de fée se poursuit pour l’USG, qui fait parler d’elle jusqu’en Espagne, où le journal Marca a consacré tout un reportage à l’incroyable début de saison du sympathique club bruxellois. Bientôt, on ne parlera plus de "l’Union 60" - l’équipe des années 1930 qui était restée invaincue pendant 60 matchs - mais de l’Union 2021.