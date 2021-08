Lior Refaelov à Anderlecht : jusqu’au 13 août, c’était le transfert de l’année en Belgique. Même à Neerpede, on devra avouer que la signature de Radja Nainggolan à l’Antwerp est encore plus spectaculaire. Surtout quand on compare les chiffres dans les contrats. Paul Gheysens, le président de l’Antwerp, a franchi un nouveau cap dans sa course-poursuite avec son ennemi juré du Club Bruges. Un salaire de deux millions net et une prime à la signature de quatre millions, c’était du jamais-vu en Belgique. Le message de Gheysens à Bruges a les allures d’un putsch : il veut reprendre le pouvoir en Pro League et ensuite également s’illustrer en Ligue des champions.