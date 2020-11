Changement de leader ce week-end en Pro League : Genk et le Beerschot ont dribblé Bruges. Si on a déjà fait l’éloge des promus anversois, on va s’attarder sur les Limbourgeois. Car c’est peut-être parti pour durer.

Samedi au Cercle, le Racing a enchaîné un sixième succès consécutif, avec 19 buts inscrits. Soit plus que la moitié des clubs du championnat, dont le Standard, sur toute la saison avant cette 14e journée. La dernière défaite date carrément du 14 septembre. C’était au Beerschot (leader au nombre de victoires mais à égalité avec Genk). L’entraîneur s’appelait alors Hannes Wolf.

Oui, Genk est bien l’équipe du moment. À moins que ça ne soit celle de la saison ? La moitié de la phase régulière approche et les Limbourgeois semblent être l’outsider principal du champion brugeois qu’on a peut-être trop vite cru parti vers un règne sans partage.