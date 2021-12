Une Chronique signée Christophe Franken.

Brian Priske va-t-il y résister ? Battu dans un scénario à la Hamilton-Verstappen par une équipe qui n’avait plus gagné à l’extérieur depuis le mois de septembre et qui n’avait jamais inscrit trois buts cette saison, voilà son Antwerp rattrapé par une partie de la meute en haut du tableau. Quand on ajoute les éliminations en Coupe de Belgique et en Coupe d’Europe, on peut parler de bilan décevant pour le coach d’une équipe qui veut prendre la place du calife brugeois.