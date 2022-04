Une chronique de Christophe Franken.

C’est parti pour 103 jours (104 même pour les Eupenois, les Ostendais et les Brugeois du Cercle). Entre leur dernier match de la saison de ce week-end et le premier de la saison prochaine le 22 juillet, il va s’écouler plus de trois mois pour la moitié des dix-huit équipes de Pro League. Trois mois sans aucune rencontre officielle.