La Pro League a enregistré une bonne nouvelle la semaine passée. Une seule. C’était jeudi soir quand les Glasgow Rangers ont été sortis de l’Europa League par le Slavia Prague. C’est toujours ça de pris pour notre coefficient européen en souffrance face à une meute prête à nous dribbler. Pour le reste, la semaine de la Pro League a été catastrophique.

Mardi lors d’une assemblée générale, les 25 clubs professionnels ont beaucoup parlé de la Division 1A et de la Division 1B. Et on retiendra surtout le mot "division", auquel on peut enlever la majuscule. C’était chacun pour soi dans les débats, sans jamais essayer de mettre l’intérêt commun au-dessus de la mêlée. Les grands de D1A exigent de nouveaux avantages, les petits de D1A ne veulent pas perdre leurs privilèges et les membres de D1B doivent mendier les restes, en jouant sur leur seule arme : la corde sensible.

Le virus et les soucis financiers qu’il entraîne ont accentué un constat valable depuis de nombreux mois : la Pro League est indirigeable. En tout cas sur les grandes décisions à prendre.