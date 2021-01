C’est l’une des scènes du week-end en Pro League : le Mouscronnois Nuno Da Costa et son entraîneur, Jorge Simao, qui discutent virilement devant le banc suite à une histoire de penalty que l’attaquant aurait voulu tirer. Ça dure de longues secondes jusqu’à l’intervention du quatrième arbitre puis carrément l’exclusion du coach.

Après l’incompréhension, un ralenti permet de voir une légère poussée de Simao sur l’épaule de l’assistant, Jonathan Lardot, qui s’en va directement le signaler à l’arbitre principal, Erik Lambrechts. La carte rouge est dégainée, le banc mouscronnois ne comprend pas et les téléspectateurs, supporters de l’Excel ou non, restent pantois : tout cela semble tellement sévère et disproportionné. Et hop, voilà un fait de plus pour taper sur nos arbitres : trop dur et pas assez humain.