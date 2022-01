Vous avez imaginé Shinji Kagawa ce week-end sur le divan de son appartement à Saint-Trond ? Vous avez pensé à ce garçon qui a été champion d’Angleterre avec le ManU de Sir Alex Ferguson et qui a voulu découvrir son nouvel environnement en regardant la Pro League à la télé ? Franchement, on a eu de la peine pour le nouvel attaquant des Canaris.

Vendredi, il a vu la tête de 57 personnes au JT et a découvert le mot "footgate". Des pots-de-vin, des faux en écriture, une organisation de malfaiteurs, des trucages de match… Bienvenue en Belgique, Monsieur Kagawa. Puis il a zappé sur Eleven pour suivre Gand - Courtrai. Le stade le plus moderne du pays était vide. Oui, les restaurants, les cafés, les théâtres et les cinémas sont ouverts mais on a fermé le foot. Le virus vit-il différemment en Belgique en se développant plus à l’extérieur qu’à l’intérieur ? Le concept de jauge est-il encore inconnu dans notre Royaume ? Il aura le temps de découvrir et d’apprécier le charme de notre surréalisme.