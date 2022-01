Une chronique de Christophe Franken.

Après avoir entendu beaucoup d’hymnes nationaux, le stade Roi Baudouin entendra-t-il l’hymne de la Ligue des champions la saison prochaine ? La question se pose de plus en plus, au fur et à mesure que l’Union gagne et que les journées s’égrènent. Si Bruges et Anderlecht ne sont pas parvenus à trouver la solution cette semaine, on se demande qui va y parvenir dans ce championnat ? Le mercato d’hiver ? Le noyau est encore plus complet et fourni