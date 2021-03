Une bonne partie de la population a vu apparaître (ou grossir) un ventre mou avec le confinement. Mais le virus a eu l’effet inverse sur notre football professionnel : le ventre mou a totalement disparu. Ce ne sont plus que des abdos. Un six pack dans un championnat sponsorisé par une marque de bière. Logique, direz-vous.

Si les titres en D1A (Bruges n’a même plus l’Europe pour le distraire) et en D1B (l’Union pourrait déjà être mathématiquement championne dans deux semaines) sont quasiment déjà attribués, 22 des 24 autres clubs pros sont encore dans l’incertitude alors que le printemps se profile. En bas de tableau en D1B, le Club NXT ne peut réglementairement pas descendre et le Lierse devrait aussi se maintenir. La Pro League doit juste confirmer lors d’un vote que personne ne sera relégué puisque personne ne montera du foot amateur, condamné à la saison blanche.