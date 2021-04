La chronique de Christophe Franken: Steven-la-Honte était une rockstar Division 1A Christophe Franken © D.R.

La chronique (et une savoureuse anecdote qui date de l'époque rouche de Defour) de Christophe Franken.



Dimanche prochain, on saura. Les playoffs 1, les playoffs 2, la descente et… Steven Defour. Le Malinois aura-t-il droit à une tournée d’adieu qui pourrait passer par Sclessin ou sa carrière se sera-t-elle arrêtée sur la mauvaise pelouse de Courtrai en même temps que la phase classique ? Cette question fera de toute manière vite place à une autre, celle qui l’accompagne depuis bien longtemps : aurait-il fait une plus belle carrière le jour s’il avait été moins éveillé la nuit ?



(...)