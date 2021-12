Que va déposer Saint-Nicolas dans le Soulier d’or cette année ? Le football belge n’a pas toujours été sage mais il y aura quand même une cérémonie pour remettre le trophée début 2022. Et on peut d’ores et déjà féliciter celui qui trouvera le vainqueur de la plus prestigieuse récompense individuelle du Royaume. Parce qu’on risque d’avoir un drôle de gagnant.