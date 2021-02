Didier Lamkel Zé. Le cas. Un cas.

Dans un football moderne où l’image lisse, la com’ cadenassée et sans relief et les doigts sur la couture du pantalon, le fantasque Camerounais fait figure d’ovni. Ce n’est pas à proprement parler un bad boy car, dans ses faits et gestes, il n’y a aucune violence ni même d’intention malveillante. Il est juste en free style permanent. Mais quel joueur !